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Çöplük alanda çıkan yangına anında müdahale edildi

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Çöplük alanda çıkan yangına anında müdahale edildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen yangına anında müdahale edilerek söndürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen yangına anında müdahale edilerek söndürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde henüz sebebi bilinemeyen nedenle çöplük yangını çıktı. Olayın çevre sakinleri tarafından 112'ye haber verilmesinin ardından bölgeye ekipler gönderildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan İnhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik Söğüt 3. Sayfa Haberler

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