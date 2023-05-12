Çöpe atılan cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Teknik serviste yaşanan patlama anı iş yerinin kamerasına yansıdı

MANİSA - Manisa'da bir cep telefonu teknik servisinde şişmiş telefon bataryası atık pil kutusuna atıldıktan 10 dakika sonra bir anda patlayarak alev alıp yanmaya başladı. O sırada serviste bulunan 3 kişi soğukkanlı davranarak olabilecek bir yaralanmanın önüne geçti.

Ömrünü tamamlayan cep telefonu bataryaları tehlike saçmaya devam ediyor. Kimi telefonda kimi çıkarıldığı sırada patlayan bataryalardan biri de Manisa'da teknik serviste atık pil kutusuna atıldıktan 10 dakika sonra patlayıp alev alarak yanmaya başladı. Teknik servis çalışanlarının soğukkanlı davranışı dolayısıyla herhangi bir yaralanma yaşanmazken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Teknik servis yetkilileri ise vatandaşları özellikle şişmiş bataryalar konusunda uyararak vakit kaybetmeden batarya değişimlerini yapmalarını istedi.

Cep telefonu teknik servis yetkilisi İlhan Türe yaşadıkları olayı anlatarak vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Üre, "Manisa'da cep telefonu teknik servis işi yapıyorum. Batarya değişimi için bir cihaz geldi. Cihazın pilini söküp pil atık kutusuna attıktan 10 dakika sonra cihaz biranda alev almaya başladı. Allah'tan soğukkanlı davranarak hemen dışarı attık. Müşterilerimizden ricam, bataryalarının şiştiğini hissettikleri an en yakın teknik servis neredeyse pillerini değiştirmelerini tavsiye ederim. Elimde bir cep telefonu var bataryası o kadar şişmiş ki arık telefonun kasası yerine bile oturmuyor. Bu tür bataryaları bekletmeyin. Uyuduğunu sırada ekran veya cihaz patlayabilir. Can güvenliği için bu tip telefonları en yakın servise götürerek batarya değişimi yapılsın. Mal alınır ama can bir daha gelmez." diyerek, şişmiş bataryaların vakit kaybetmeden değiştirilmesini istedi.