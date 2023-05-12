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Çöp kutusundaki okul çantası paniğe neden oldu

Çöp kutusundaki okul çantası paniğe neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'un Of ilçesinde belediye binasının arka sokağı üzerindeki bir çöp kutusuna bırakılan okul çantası paniğe neden oldu.

Trabzon'un Of ilçesinde belediye binasının arka sokağı üzerindeki bir çöp kutusuna bırakılan okul çantası paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, çöp kutusunda duran okul çantasından şüphelenen bir vatandaş olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi ile olay yerini çevirdi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden uzman bomba imha ekibi istenirken, ekiplerin ilçeye ulaşmasının ardından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede okul çantasının kullanılmadığı için çöpe bırakıldığı belirlenirken, çevre sakinleri rahat nefes aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trabzon 3. Sayfa Haberler

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