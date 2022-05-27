Gaziantep'te saklambaç oynarken girdiği çöp kovasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Haberler

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Gaziantep'te saklambaç oynarken girdiği çöp kovasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

AA - 3. Sayfa
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Gaziantep'te saklambaç oynarken girdiği çöp kovasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Gaziantep'te saklambaç oynarken gizlenmek için girdiği çöp kovasına sıkışan 4 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziantep'te saklambaç oynarken gizlenmek için girdiği çöp kovasına sıkışan 4 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bir parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Suriye uyruklu Vahid Elhallef, saklanmak için parktaki çöp kovasına girdi.

Çöp kovasına sıkışan küçük çocuk, bulunduğu yerden çıkamayınca arkadaşlarından ve ailesinden yardım istedi. Yakınlarının da çocuğu çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Vahid Elhallef'in yakınları, itfaiye ekibine teşekkür etti.

AA / Adsız Günebakan - 3. Sayfa

Gaziantep, İtfaiye, Suriye, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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