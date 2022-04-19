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Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki kadın, çöp kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki kadın, çöp kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Olay, Şirintepe Mahallesi Alınca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Ş. idaresindeki çöp kamyonu sokakta bulunan çöp konteynerini boşalttıktan sonra harekete geçti. Sürücü Hakan Ş. dikkatsizlik sonucu kamyonun önünde bulunan 58 yaşındaki Emine Çakmak'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emine Çakmak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Çakmak'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emine Çakmak, Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

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