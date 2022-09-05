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Çöp kamyonundan düşen işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Çöp kamyonundan düşen işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi Sezai Nalbant hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi Sezai Nalbant hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz hafta Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, temizlik görevlisi Sezai Nalbant görev yaptığı sırada, çöp kamyonundan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezai Nalbant'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi gören Nalbant yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sezai Nalbant Merkeze bağlı Kumtarla köyünde ikindi namazına müteakiben yapılacak cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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