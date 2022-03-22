Çöp kamyonu aniden fren yapan tıra çarptı: 1 yaralı

Ani fren yapan tıra arkadan çarpan çöp kamyonu sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de aniden duran tıra çarpan çöp kamyonu şoförü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 09.00 sıralarında Habibler Arnavutköy istikameti Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Erdem Önal yönetimindeki 34 GZ 7674 plakalı tır, Kayabaşı yolu kavşağına geldiği esnada yolcu indirmek için aniden duran dolmuşa çarpmamak için fren yaptı. Arkadan gelen bir çöp kamyonu ise duramayınca tıra arkadan çarptı. Olayda çöp kamyonu sürücüsü Muhsin Baykara yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Baykara'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.