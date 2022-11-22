Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çöp dökmeye çıktı, bir daha haber alınamadı

3. Sayfa Haberleri

Çöp dökmeye çıktı, bir daha haber alınamadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gün kaybolan Zeynep B. isimli çocuktan iki gündür haber alınamıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gün kaybolan Zeynep B. isimli çocuktan iki gündür haber alınamıyor.

Turgutlu ilçesinin Yedi Eylül Mahallesi Ayyıldız Sokak'ta babası ve üç kardeşi ile birlikte oturan 12 yaşındaki Zeynep iki gündür kayıp.

Son olarak 21 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında evden çöp dökmek için çıktığı öğrenilen minik Zeynep'in ailesi tarafından Emniyet ve Savcılığa bilgi verildiği öğrenilirken, ailesi, yakınları ve arkadaşları sosyal medya üzerinden ilanlarla küçük çocuğu arıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Manisa Eylül 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title