Çöp atmaya giden genç tramvayın altında kaldı

Gaziantep'te çöp atmaya giderken tramvay altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te İstasyon'dan Üniversite istikametine giden tramvay, 25 Aralık Devlet Hastanesi yakınlarında, çöp atmak için tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan gence çarptı. Tramvayın altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sevk edilen sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri tarafından gencin cenazesini tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, gencin yakınları ve arkadaşları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. - GAZİANTEP