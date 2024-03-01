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İstanbul merkezli çete operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli düzenlenen 'Çirkinler' diye bilinen çıkar amaçlı çeteye yönelik 'Mahzen-2' adı verilen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 5 otomatik tabanca, 7 balistik yelek, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul merkezli düzenlenen "Çirkinler" diye bilinen çıkar amaçlı çeteye yönelik "Mahzen-2" adı verilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerin katılımıyla çıkar amaçlı suç ağlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden 2023 yılının Şubat ayında Rüstem Topçi'nin, yine aynı yılın Temmuz ayında ise çeteler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle Şakir Zana ve Abdulmelik Ateş'in öldürülmesi sonrası failleri yakalayan emniyet güçleri, olayı derinleştirdi.

Polis ekipleri, iş insanı Y.D'nin 2023 yılının Eylül ayında İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir restorandan kendilerine 'polis' süsü vererek kaçırılması olayını da aynı suç ağının gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, zanlıların Kocaeli'de sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yeri kurşunlanması olayına da karıştıkları tespit edildi.

O tarihlerdeki olayların ardından emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalışmalarını genişleten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yeniden soruşturmayı derinleştirip, teknik fiziki takibe başlatarak Bağcılar'da konumlanan çetenin il genelinde olaylara karıştığını ve en son 28 Şubat'ta ise Arnavutköy'de bir iş yerini kurşunladıklarını tespit edildi.

Çıkar amaçlı organize suç ağının gelirinin uyuşturucu madde satışından elde ettiğini belirleyen emniyet güçleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Bu sabah "Mahzen-2" adı verilen operasyon için harekete geçen polis, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Zincirleme operasyonda çete fertlerinden 25 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 5 otomatik tabanca, 7 balistik yelek, bol miktarda uyuşturucu, silahlara mermi ve şarjör ele geçirildi.

Diğer taraftan baskında gözaltına alınan 25 şüpheli ve cezaevindeki 22 zanlı ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesine getirildi.

Öte yandan operasyona ilişkin elde edilen yeni belgeler arasında, iş insanı Y.D.'nin kaçırılma anları da bulunuyor. Söz konusu güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, üzerlerinde polis yeleği bulunan çete üyelerinin Beykoz'da adı açıklanmayan restorana girerek Y.D.'ye sözde gözaltına alındığı bilgisini vererek kelepçeledikleri ve iş yerinden ayrıldıkları anlar yer alıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen 'Mahzen-2' operasyonlarını duyurmuş, 'Çirkinler' adlı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 47 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İstanbul Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

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