Çöken binanın enkazından canlı olarak bir köpek kurtarıldı

Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. En kaz kaldırıma çalışmaları devam ederken bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek suyla yıkandı.