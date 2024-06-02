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Çöken binanın enkazında köpek ile arama yapılıyor

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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazında, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Olay yerine AFAD ekipleri de intikal etti ve enkazda hassas burunlu köpek arama çalışmaları yapılıyor.

Çöken binanın enkazında köpek ile arama yapılıyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın olduğu alanda hassas burunlu köpek arama yapıyor.

Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin göçük altında kaldığı enkazdan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken olay yerine AFAD ekipleri de intikal etti. Çöken binanın olduğu enkazda hassas burunlu köpek arama yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece AFAD Kurtarma İtfaiye Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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