Çöken binanın enkazında köpek ile arama yapılıyor
Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazında, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Olay yerine AFAD ekipleri de intikal etti ve enkazda hassas burunlu köpek arama çalışmaları yapılıyor.
Çöken binanın enkazında köpek ile arama yapılıyor
İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın olduğu alanda hassas burunlu köpek arama yapıyor.
Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin göçük altında kaldığı enkazdan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken olay yerine AFAD ekipleri de intikal etti. Çöken binanın olduğu enkazda hassas burunlu köpek arama yapıyor.