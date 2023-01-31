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'Çok soru soruyorsunuz' diyerek ambulanstan indi

3. Sayfa Haberleri

'Çok soru soruyorsunuz' diyerek ambulanstan indi

Edirne'de trafik kazasında yaralanan vatandaşın ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu.

Edirne'de trafik kazasında yaralanan vatandaşın ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu. 112 ekibinin sorular sormasına öfkelenen yaralı vatandaş, ambulanstan indi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne Kapıkule yolun Eski Kadın Köy sapağında meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı istikametine dönüş yapmak isteyen M.Y. idaresindeki 31 AJT 411 plakalı tıra, karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki 34 CKL 221 plakalı otomobil çarpmamak için direksiyon kırınca kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 4 kişiden ikisi kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü M.Ö. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer ambulansta tedavi edilen yaralı yolcu ise sağlık ekiplerinin kendisine çok soru sorduğunu ve kızdığını belirterek, ambulanstan inip tedavi olmayı reddetti. Jandarma ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilen yaralı vatandaş, tekrar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlardan İbrahim Akbaş, dönüş yapmak isteyen tıra çarpmamak için otomobilin acil fren yaptığını ve şarampole uçtuğunu ifade etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Edirne 3. Sayfa Haberler

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