Çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan kontroller sırasında bir şahıstan 19 gram metamfetamin, 0,10 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar bonzai buldu. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK