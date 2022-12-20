Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Düzce(İHA) – İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Düzce'de satmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine operasyon yapan ekipler 7 kişiyi gözaltına alarak adliyeye çıkarttı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Düzce'ye getirerek ticaretini yapan F.T., S.T., F.G., H.D., O.T., M.K. ve Ö.B. isimli 7 şahıs yapılan operasyon ile yakalandı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 56 gram metamfetamin, 161 adet extacy hap, 20 gram bonzai, 10 adet sentetik ecza hap, 12 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 52 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemleri tamamlanan 7 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınarak adliyeye çıkartıldı.

Ayrıca gözaltına alınan şahıslardan farklı tarihlerde uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında da adli işlemler de yapıldı. - DÜZCE