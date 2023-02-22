Çok sayıda kişinin öldüğü sitenin müteahhitti tutuklandı Adıyaman'da, meydana gelen yıkıcı depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği Burak Yapının müteahhitti mahkemece tutuklandı.

Çok sayıda kişinin öldüğü sitenin müteahhitti tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, meydana gelen yıkıcı depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği Burak Yapının müteahhitti mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 ve 7.6. şiddetindeki yıkıcı depremde Adıyaman'da da yıkılan ve bir çok kişinin hayatını kaybettiği 7 Katlı Burak Yapıyla ilgili olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burak Yapı Müteahhitti Kazım Oğuz, merkeze bağlı Kuşakkaya Köyünde kaldığı adresinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına getirilen Kazım Oğuz, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Kazım Oğuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.