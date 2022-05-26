Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede - Haberler

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Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir araç takibe alındı. Söz konusu araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilogram metamfetamin, 594 adet extacy hap, 155,14 gram skunk ve 39,41 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Tragger, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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