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Çocuklarının kavgasını ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı

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Çorum'da ağabey ile kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı. Yaralı baba hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

Çorum'da ağabey ile kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.Ü. (18) ile E.Ü. (21) oturdukları ikamette bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladılar. Çocukları arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen baba N.Ü. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı baba Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi üzerine gelerek 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine cadde üzerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs olay sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçakla yaralama olayının şüphelisi K.Ü., polis ekiplerince Anadolu 1. Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum 3.Sayfa Güncel Haberler

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