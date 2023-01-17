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Çocuklarını yalnız bıraktığı evde yangın çıktığını gören anne sinir krizi geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Çocuklarını yalnız bıraktığı evde yangın çıktığını gören anne sinir krizi geçirdi Dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı Sultangazi'de 2 çocuğunu evde bırakıp pazara giden anne, döndüğünde evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi.

Çocuklarını yalnız bıraktığı evde yangın çıktığını gören anne sinir krizi geçirdi

Dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de 2 çocuğunu evde bırakıp pazara giden anne, döndüğünde evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu anne evde 2 çocuğunu bırakıp pazara çıktı. Annenin dışarıda olduğu esnada bodrum katında evin salonundaki elektrikli sobanın devrilmesi üzerine yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalleli itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla evin penceresindeki demir korkuluklarını sökerek mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı. Pazardan dönen anne ise çocuklarını bıraktığı evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Dumanlardan etkilenen 2 çocuk ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evden duman çıktığını görünce yardıma koştuğunu söyleyen Furkan Çiçek, "Yürüyüşe çıktığım sırada bir evden duman çıktığını gördüm. Hemen baktım evde 2 tane çocuk vardı. Müdahalede bulundum, binanın doğalgaz borularını kapattım. Daha sonra arkadaşlardan yardım istedik. Korkuluğu keserek çocukları çıkarttık. Anne pazara gitmiş, kapıyı da kilitlemiş. Kapıyı kırmaya çalıştık fakat kıramadık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi İtfaiye Çocuk 3. Sayfa Haberler

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