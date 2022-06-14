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Çocuklarına kurşun yağdıran baba tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çocuklarına kurşun yağdıran baba tutuklandı

Şanlıurfa'da bir oğlunu silahla vurup öldüren, diğerini ise ağır yaralayan baba çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da bir oğlunu silahla vurup öldüren, diğerini ise ağır yaralayan baba çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da para nedeniyle tartıştığı iki oğlu tarafından bıçakladıktan sonra 26 yaşındaki oğlu Fatih B.'yi silahla öldürüp, 25 yaşındaki Gökhan B.'yi ise yaralayan baba Ramazan B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Olay dün gece, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan B., oğlu Fatih (26) ve Gökhan (25) ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı. Büyüyen kavgada silahına sarılan baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih B., müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan B.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan B. ise polis tarafından gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Fatih 3. Sayfa Haberler

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