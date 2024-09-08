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Çocukların tüfekle oyunu can aldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun Ağabeyinin evinde av tüfeğiyle oynarken tüfeğin ateş alması sonucu 10 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti, 12 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı.

Çocukların tüfekle oyunu can aldı

Ağabeyinin evinde 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu, 10 yaşındaki arkadaşı öldü, 12 yaşındaki arkadaşı yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun Ağabeyinin evinde av tüfeğiyle oynarken tüfeğin ateş alması sonucu 10 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti, 12 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı.

Manavgat Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Torunlar Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında yaşanan olayda, Yıldıray G. (14), Deniz Ş. ve Emir K. buluştu. Yıldıray G'nin av tüfeği ile oynaması sırasında tüfeğin ateş alması sonucu Deniz Ş. ve Emir K. ise isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Deniz Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı Emir K. önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından Yıldıray G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Deniz Ş'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı duyan çocukların yakınları ve arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı. Yıldıray G'nin annesi de 'Hangi meleğe yanayım. Buna nasıl dayanılır' şeklinde feryat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya 3-sayfa Güncel Yaşam

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