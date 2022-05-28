Çocukların tramvayla tehlikeli oyunu - Haberler

Eskişehir'de çocukların tramvayın arkasına binerek seyahat etme oyunu yürekleri ağıza getirdi.

İsmet İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan tramvayın arka tarafına oturarak seyahat eden iki çocuk, korku dolu anlar yaşattı. Canlarını hiçe sayan çocuklar, seyir halinde bulunan tramvayın peşinden koşarak arkasına oturmaya çalıştılar. Çocukların eğlendiği anlar ise dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa