Çocukların tramvayla tehlikeli oyunu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocukların tramvayla tehlikeli oyunu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çocukların tramvayla tehlikeli oyunu

Eskişehir'de çocukların tramvayın arkasına binerek seyahat etme oyunu yürekleri ağıza getirdi.

Eskişehir'de çocukların tramvayın arkasına binerek seyahat etme oyunu yürekleri ağıza getirdi.

İsmet İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan tramvayın arka tarafına oturarak seyahat eden iki çocuk, korku dolu anlar yaşattı. Canlarını hiçe sayan çocuklar, seyir halinde bulunan tramvayın peşinden koşarak arkasına oturmaya çalıştılar. Çocukların eğlendiği anlar ise dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnönü Caddesi Eskişehir Çocuk 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title