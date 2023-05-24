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Çocukların tehlikeli tramvay yolculuğu

Çocukların tehlikeli tramvay yolculuğu

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de tramvayın arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar, yürekleri ağıza getirdi.

Eskişehir'de tramvayın arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar, yürekleri ağıza getirdi.

Eskişehir'de birçok kez gündeme gelmesine rağmen çocuklar, tramvayın arkasına asılarak yolculuk yapmaya devam ediyor. Canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tramvayın arkasına tutunan çocuklar, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde Şehir Hastanesi-Kumlubel seferini yapan tramvayın arkasına asılan çocuklar, yürekleri ağıza getirdi. Çevredekilerin korku dolu bakışlarının arasında çocukların eğlendiği anlar dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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