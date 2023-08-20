Çocukların süs havuzundaki tehlikeli oyunu kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de serinlemek için süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kameralarına yansıdı. Çocukların yanında bulunan bir kadının ise engel olmak yerine fotoğraf ve video çekmesi görenleri şaşırttı.

Şarhöyük Mahallesi'nde bulunan Anıt Park'ta meydana gelen olay, görenleri hayrete düşürdü. Eskişehir'de hava sıcaklığının 40 derece civarlarında seyrettiği şu günlerde serinlemek için park içinde bulunan süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu, büyük tedirginlik oluşturdu. Devirdaim motorlarından dolayı elektrik akımının bulunduğu havuza giren çocukların cep telefonu ile fotoğraf ve videolarını çeken bir kadın ise adeta 'Pes' dedirtti. Görenlerin tepki gösterdiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.