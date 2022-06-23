Çocukların su kanalında tehlikeli oyunu Eskişehir'de canlarını hiçe sayarak Porsuk Çayı'na yüzmeye giren çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Eskişehir'de canlarını hiçe sayarak Porsuk Çayı'na yüzmeye giren çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar canlarını hiçe sayarak Porsuk Çayı'nda yüzmeye başladı. Ne tür bir tehlike yaşadıklarını farkında olmayan çocukları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Porsuk çayı Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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