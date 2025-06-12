Çocukların Müstehcen Görüntülerini Satan 8 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da, bir sosyal paylaşım uygulamasında çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığında satın aldıkları iddia edilen 8 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyallerinde çocuklar ve hayvanlara ait müstehcen görüntüler bulundu.

Sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen görüntülerini satın aldıkları iddia edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir sosyal paylaşım uygulamasında, çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek, müstehcen görüntülerinin paylaşılması ve bu görüntülerin para karşılığı satın alınması iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, daha sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada ifade vermek üzere Savcılığa çıkarılan şüpheliler, daha sonra 'müstehcenlik' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, daha önce hakkında soruşturma başlatılan şüphelilerden Soner Ö.'nün kullanmakta olduğu Telegram hesabından, içeriğinde çocukların yer aldığı müstehcen görüntüleri para karşılığında sattığı, Öksüz'e ait banka hesabına, aralarında diğer şüphelilerin de yer aldığı kişilerin para gönderdiği aktarıldı.

Çocukların ve hayvanların müstehcen görüntüleri tespit edildi

Yazıda şüpheliler Abdullah Ensar Y., Ahmet O., Ahmet Selami K., Eren D., Mecid T., Oktay Ş., Sinan Y. ve Taha Melikşah A.'nın şüpheli Ö.'ye 2023 tarihinde 100 ile 300 lira arasında değişen miktarda para gönderdikleri, şüphelilerin dijital materyallerinde ise çocukların ve hayvanların müstehcen görüntülerinin yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'müstehcenlik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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