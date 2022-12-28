Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı

Karabük'te çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü.

Karabük'te çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçak kullanılan kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Cumayanı Köyü, Armağan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk arasında çıkan tartışmaya aile büyükleri de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin O. ve Nuri K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title