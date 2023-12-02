Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran detaylar ortaya çıktı

"Kıvanç yerde iken kafasına 7-8 yumruk vurdum"

"H.M.K. ringde boks yapar gibi boksör gardı aldı ve Kıvanç'ın üzerine yürüdü"

"Kıvanç, H.M.K'dan korkarak 'Gelme' dedi. H.M.K. durmayarak Kıvanç'ın göğsüne bir kere, suratına 2 kere yumruk attı. H.M.K'nın darbeleriyle Kıvanç yere yığıldığı sırada Y.A. maktulün suratına yumruk attı"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından feci şekilde darp edilerek öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede yer alan 18 yaşından küçük çocukların ifadeleri dehşete düşürürken, sanıkların olay anını tezahüratlarla video kaydına aldığı da ortaya çıktı.

Olay, 15 Mayıs'ta Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile Y.K. arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. Şahısların darbeleriyle yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kıvanç Uman, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

5 şüpheliden 3'ü tutuklu

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. ve A.B.K'yı gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kıvanç yerde iken kafasına 7-8 yumruk vurdum"

Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme", Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık ve tanık ifadeleri de yer aldı.

Y.K: "Bana 'Teke tek atalım' dedi.

İddianamedeki ifadesinde, Kıvanç Uman ile mahalle arkadaşı olduklarını ifade eden Y.K., "Kıvanç eski kız arkadaşım I. ile sevgili oldu. Kıvanç ile sevgilisi benim bulunduğum yerlere gelmeye başladı. Kıvanç'a olaydan 3-4 gün önce 'I. ile benim göreceğim yerlerde gezme' dedim. İkisiyle aynı yerde olunca rahatsızlık duyduğumu belirttim. Birkaç gün sonra Kıvanç ile karşılaştık. Bana 'Teke tek atalım' dedi. Ben de onay verdim" dedi.

"Kıvanç yerde iken kafasına 7-8 yumruk vurdum"

Olay gününü anlatan Y.K., "Kıvanç'ın arkadaşı N.G. İnstagram'dan, 'Kıvanç seninle teke tek atmak istiyor' diye yazdı. Ben de bunun üzerine Kıvanç'ı arayıp parka çağırdım. Kıvanç gelmeden 5 dakika önce tesadüfen diğer arkadaşlarım da oraya geldi. Kıvanç, arkadaşları K. ve A. ile geldik. A. ve K'da bıçak vardı. Kıvanç ile kavga etmeye başladık. Arkadaşlarım bizi ayırdı ancak Kıvanç onlara küfür etti. Küfür ettiği için Kıvanç'a yine vurdum. Kıvanç yerde iken kafasına 7-8 yumruk vurdum. Olay yerine S.C., Y. S.K., O.T., Ö., M.B. ile gittim. Sanıklardan H.M.K. ve Y.A. ise tesadüfen oraya geldi, onları ben çağırmadım. Kıvanç, sanıklardan Y.A. ile H.M.K'nın annesine küfür etti. Bunun üzerine bu iki sanık Kıvanç'a vurdu. Arkam dönük olması sebebiyle nasıl vurduklarını ve olayların nasıl gerçekleştiğini görmedim. Y.A'nın boksör olduğunu biliyorum" diye konuştu.

H.M.K.: "Kıvanç'ı yerde gördüm"

Sanıklardan H.M.K., olay günü Y.A. ile stüdyoya gittikleri sırada şahısları gördüklerini belirterek, "Y.A. arkadaşlarını gördü ve selam vermek için yanlarına gittik. Y.A. arkadaşlarıyla selamlaşırken tanımadığım çocuklar küfür ederek bize doğru gelmeye başladı. Bellerinden bıçak gösterdiler. Korkarak geriye doğru kaçtım. Çocuklar kavga etmeye başladı. Kavgayı ayırdım. Sanık Y.K.'nın ağzından kan geldi. Maktul, 'Sen niye karışıyorsun' diyerek tişörtümü çekerek yırttı. Kıvanç'ın arkadaşları bana bıçak çekerek, 'Sen uzaklaş' dediler. Daha sonra Kıvanç bana doğru saldırdı, onu karın kısmından ittirdim. Kıvanç'ı yerde gördüm. Boks geçmişim yoktur, sadece kendimi savunmak istedim, bana küfür etti. Pişmanım" şeklinde konuştu.

Y.A.: "Kıvanç'ın arkadaşlarının belinde bıçak vardı"

Olay günü sanık H.M.K. ve 2 arkadaşı ile buluştuğunu söyleyen Y.A. ise "Yoldan geçerken Y.K. ve O. ile denk geldik. Selam vermek için yanlarına gittik. 10-15 saniye sonra Kıvanç ve yanındaki arkadaşları küfür ederek geldi. Kıvanç'ın arkadaşlarının belinde bıçak vardı, bize gösterdiler. Y.K. ile Kıvanç birbirlerine küfür ederek kavga etmeye başladı. Defalarca ayırdık yine kavga ettiler. Y.K.'nın dudağı patlaması ve kanaması üzerine yüzünü yıkatmaya götürdüm. Giderken Kıvanç ve arkadaşlarının sanık H.M.K.'ya saldırdığını gördüm. Y.K.'nın yüzünü yıkadıktan sonra geri geldiğimizde Kıvanç yerdeydi ancak bilinci yerindeydi. Kıvanç'ı yere kimin düşürdüğünü bilmiyorum. Kıvanç'a vurmadım, kimseden de video çekmesini istemedim. Boks sporu ile ilgilenmiyorum, müzisyenim. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Bilgi Formuna göre, sanık Y.A.'nın savunmasının aksine Türkiye Boks Federasyonunda lisansı olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Tanık A.A.: "Kıvanç ile Yağız arasında kız meselesi yüzünden tatsızlık varmış"

İddianamede, olay günü şahısların yanında bulunan tanık A.A.'nın ifadesine de yer verildi. Kıvanç Uman'ı tanımadığını ancak sanıklar Y.A. ve H.M.K. ile aynı okulda eğitim gördüklerini kaydeden A.A., "H.M.K. ve Y.A'yı gezmek için aradım. Y.A.'ya ulaşamayınca H.M.K. ve bir arkadaşımızla birlikte evine gittik. Y.A.'nın evinde kuzenleri A.B.K. ile Y.K.'da vardı. Y.A., kuzeni Y.K.'yı göstererek, 'Olay var, önce onu çözeceğiz' dedi. Ne olduğunu sorduğumda Kıvanç ile Y.K. arasında kız meselesi yüzünden tatsızlık çıktığını, teke tek atacakları söylendi. Birlikte Y.A.'nın evine gittiğim arkadaşım M. ile 'Biz gidelim' dememiz üzerine Y.A., 'Biz karışmayacağız, izleyeceğiz' dedi. Y.A., H.M.K., AB.K., Y.K. ve beraberimizdeki 2 arkadaşımızla olay yerine gittik. Y.A. Kıvanç'ı arayarak, 'Buraya gel, Y.K. ile teke tek atacaksınız' dedi. Kıvanç bir süre sonra yanında 2 arkadaşıyla geldi" diye konuştu.

"H.M.K., ringde boks yapar gibi boksör gardı aldı ve Kıvanç'ın üzerine yürüdü"

A.A.'nın ifadesi şöyle devam etti:

"Kıvanç ile Y.K. güreşir gibi kavga ettiler. Birbirlerine 15-20 dakika boyunca vurdular. Her ikisi de birbirini altına aldı. Daha sonra Y.K., Kıvanç'ı altına alarak 7-8 defa kafasına vurdu. Yorulunca ikisi de ayrıldılar. Biraz dinlenince tekrar kavga edip birbirlerine vurmaya devam ettiler. Tekrar yorulduklarında Y.K., bize doğru geldi ve kavga o anda bitti. Bu esnada H.M.K. üzerindeki tişörtünü çıkarttı. Ringde boks yapar gibi boksör gardı aldı ve Kıvanç'ın üzerine yürüdü. Kıvanç, H.M.K.'dan korkarak 'Gelme' dedi. H.M.K. durmayarak Kıvanç'ın göğsüne bir kere, suratına 2 kere yumruk attı.H.M.K.'nın darbeleriyle Kıvanç yere yığıldığı sırada Y.A. maktulün suratına yumruk attı. Y.A., Kıvanç yerde iken başına 2 kez yumruk ile vurdu. Daha sonra H.M.K. gidip tişörtünü giydi ve 'Uzayın' diye bağırdı. Olay yerinde kimse birbirine küfür etmedi. Kıvanç'ın arkadaşları olaya karışmadı. Y.A.'nın hem boks hem de vücut geliştirme sporu yapıyordu. H.M.K. ise vücut geliştirme sporu yapıyordu. Y.K.'nın ağzından kan geldiğini görmedim. Y.A.'nın da onu elini yüzünü yıkamak için götürdüğünü görmedim"

Sanık A.B.K., kavga sırasında olay yerinde olmadığını sonradan geldiğini söyleyerek, suçlamayı kabul etmedi. Sanık Y.S.K.'da suçlamayı kabul etmedi.

Anne Uman: "Kıvanç asla kavga ve küfür eden bir çocuk değildi"

Kıvanç Uman'ın annesi Derya Uman ise iddianamede yer verilen ifadesinde, kavga olayının tam olarak neden çıktığını bilmediğini söyledi. Uman, "Olaydan önceki hafta içinde Y.K. evimizin oralarda dolaşıyordu. Onun bizim evimize doğru baktığını gördüm. Y.A. ve Y.K.'yı aynı mahallede oturmamız dolayısıyla tanıyorum. Kıvanç asla kavga ve küfür eden bir çocuk değildi. Hatta okulda anket yapıldı ve Kıvanç en sakin ve küfür etmeyen öğrenci seçildi. Öğrendiğim kadarıyla Kıvanç, olaydan 2 gün önce kız arkadaşı I.'dan ayrıldı" dedi.

Kıvanç'ı döven Y.K.'ya tezahürat etmişler

Öte yandan iddianamede, olaya ilişkin video olduğu, bu videoda ise Y.A. ile H.M.K.'nın savunmalarının aksine, maktul Kıvanç'ın öldürücü vuruşlar ile darp edildiği anların yer aldığı kaydedildi. Ayrıca sanıkların olay sırasında Y.K.'ya tezahürat ettikleri belirtildi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde yapılan otopsi bilgisinin de yer aldığı iddianamede, Kıvanç Uman'ın ölümünün 'künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu' meydana geldiği bildirildi.

(FK-HFV-MA-Y)