Çocukların Çakmakla Oynadığı Oyun Ormanı Yaktı

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Adıyaman'da çakmakla oyun oynayan 14 yaşındaki üç çocuk, ormanlık alanda yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sonrasında çocuklar polis tarafından yakalanarak ifade vermek üzere götürüldü.

Çocukların çakmakla oyunu ormanı yaktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çakmakla oyun oynayan çocuklar, orman yangınına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında bulunan ormanlık alan içerisine giren 14 yaşlarındaki 3 arkadaş burada kola çekirdek yaptıkları esnada aynı zamanda çakmakla da oyun oynadı. Çakmakla kağıt tutuşturan 3 arkadaş, örtü yangınına neden oldu. Alevlere müdahale eden çocuklar, yangınla baş edemeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ağaçlara da sıçrayan yangın yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında ağaçlar zarar gördü. Olay yerinde polis ekiplerince yakalanan 3 arkadaş, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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