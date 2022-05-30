Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangının oyun oynayan çocuklar tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Ulukapı Mahallesi Yukarı Bayır Sokak'ta park halindeki sanman yüklü kamyon üzerindeki saman balyalarıyla birlikte çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı 3 itfaiye aracı ve çok sayıda görevli yangına müdahalede bulundu.

Uzun süren çalışma sonucunda yangın söndürülürken, Osman Şen'e ait 07 JZ 195 plakalı kamyonet ve üzerindeki saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen 2 kadına, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından oksijen verilerek tedavi uygulandı. Yangını söndürmek için itfaiye ekibiyle birlikte cansiperane çalışan vatandaş, yangının kamyondaki samanların üzerinde çocukların ateşle oynaması sonucunda çıktığını söyledi.

(Arif Kaplan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title