Çocukları Terör Örgütü PKK Tarafından Kaçırılan Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti bin 765. gününde devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor. Kentteki hava sıcaklıklarına rağmen bin 765 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelerden 54'ü evladına kavuşurken, 375 aile ise evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

Ailelerden dağa kaçırılan oğlu Yusuf için evlat mücadelesini sürdüren Nurettin Ödümlü çocuğuna teslim ol çağrısında bulundu. Ödümlü, "11 senedir oğlum HDP'liler tarafından kandırılıp dağa götürülmüş. Oğlumun 5 senedir ölüm haberi gelmiş, ama ölü mü sağ mı bilmiyoruz. 11 senedir evladımın sesini duyamıyorum. Ben bunlara (HDP'lilere) sesleniyorum. Demokrasi böyle mi? İnsan hakları böyle mi? Asıl Kürt olan benim, sizler değilsiniz. Kürtlerin hakkını böylemi savunuyorsunuz? Sizler menfaat peşindesiniz, koltuk peşindesiniz. Ben evladımı istiyorum. Eşimle beraber 4 senedir Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Nöbet tutmaya da devam edeceğiz. Oğlum Yusuf, sana sesleniyorum. Niye gittin? Artık evine dön. Her şeyi kaybettik, geri dön. Seni kandırıp dağa gönderdiler. Seni dağa gönderenlerin hepsi iş sahibi oldu. Seni ise yem yaptılar. Yazıktır, evine dön oğlum" dedi.

2016 yılından itibaren oğlu Aziz'in kandırılarak dağa kaçırıldığını öne süren Güzide Demir, ise şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 seneye yakın bu çadırda nöbet tutuyoruz. Çocuklarımız geri dönünceye kadar bu çadıra gelmeye devam edeceğiz. Benim oğlumu versinler. Aziz oğlum, her neredeysen seni çok özledim. Orası senin yerin değil, dağda kara taşa mahkum oldun. Senin gençliğini ve hayallerini çaldılar. Eve dön oğlum. 2016 senesinde çocuğum küçük yaşta dükkana bakarken kaçırıldı. Sabah kalktıktan sonra bir daha oğlumu göremedim." - DİYARBAKIR