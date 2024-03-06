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Çocukları Taciz Eden Şahıs Tutuklandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde çocukları taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, çocukları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Alaca'da Cengizhan Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta bir kişinin çocukları taciz ettiğini iddia eden vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonunda çocukları taciz ettiği öne sürülen H.D.'yi (74) evinde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, Çorum L tipi kapalı cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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