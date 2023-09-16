Çocuklara şefkat eli uzatan polis teşekkür belgesiyle ödüllendirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 küçük kız çocuğu trafiğin akışından korkunca yardımlarına yetişen polis memuru, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Erzincan Ali Kemali Caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 kız çocuğuna, İl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru yardım eli uzattı. Ali Kemali Caddesinde araç yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kız çocuğunu nöbet tutan polis memuru fark ederek ilerlemekte zorlanan çocukların yardımına koşarak, korkmamaları ve tedirgin olmamaları için ellerinden tutarak yolun karşısına geçirdi.

Nöbeti esnasında kameralardan görüp yanlarına gelen polis memuru güvenli bir şekilde karşıya geçtiklerinden emin olunca nöbet yerine geri döndü. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı. Polisin şefkat eli yürekleri ısıttı.

"Polis teşekkür belgesiyle ödüllendirildi"

Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuruna teşekkür belgesi takdim edildi.

Araç yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kız çocuğunun karşıya geçmesine yardım eden Polis Memuru Anıl Çolak'a duyarlı davranışından dolayı İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Emniyet Müdürü Kurt, polis memuruna özverili ve duyarlı davranışlarından dolayı tebriklerini iletirken başarılarının devamını diledi.