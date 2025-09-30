Haberler

Çocuklara Ateş Açan Tüfeğin sahibine Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Çocuklara Ateş Açan Tüfeğin sahibine Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, havaya ateş açan tüfek sahibinin dükkanına silahlı saldırı düzenleyen bir şüpheli tutuklandı. Olayda yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, çocukların havaya açılan ateş neticesinde yaralandığını iddia ederek, tüfeği ateşleyen kişinin dükkanına silahla saldıran şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, iş yeri sahibi yaylada tüfekle rastgele havaya ateş etti. Tüfekten düşen saçmalar, bölgede bulunan çocuklara isabet etti. Yaralanan çocuklar aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çocukların yakını olduğu öğrenilen E.K., Ömercikler Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan aperatif dükkanına gelerek ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri sahibinin kardeşi K.T.'nin sırtını sıyırarak yaralanmasına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren E.K.'nin aracıyla kaçtığı belirlendi. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arne Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler

Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.