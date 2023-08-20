Çocuklar mobil eğitim tırıyla trafik kurallarını öğrendi
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Çankırı'da çocuklar, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait mobil trafik eğitim tırında trafik kuralları hakkında uygulamalı olarak bilgilendirildi.
Çankırı'da çocuklar, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait mobil trafik eğitim tırında trafik kuralları hakkında uygulamalı olarak bilgilendirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan mobil eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı Çankırı'yı ziyaret etti. İsmet İnönü Ortaokulu önünde kurulan tırda çocuklara trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitim verildi.
Çocuklar oluşturulan parkurda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa