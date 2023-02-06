Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldılar: Yaşam üçgeninde gözyaşları

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen deprem, Hatay'da da hayatı durma noktasına getirdi. Yıkılan binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldılar. Kurtarma esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Hatay'da yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar ağlayarak kurtarma çalışmalarına katıldılar. Sürekli dua eden vatandaşlar, "Ya rabbim çok şükür. Allah'ım yardım et" dediler.

Çocuklar birer birer enkaz arasından çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu dikkat çekti. - HATAY