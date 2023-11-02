Çocuklar arasındaki şakalaşma silahlı kavgaya döndü: 1 ağır yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çocuklar arasındaki şakalaşma sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3. Sanayi Sitesi D/2 10. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.A. ile arkadaşı kendi aralarında şakalaştı. İsmi öğrenilemeyen şahıs daha sonra silah getirip M.A.A.'ya ateş etti. Sırtından yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. M.A.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.