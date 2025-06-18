Çocuklar Arasında Zorbalık Olayı: Kavga Anları Kamerada

Çocuklar Arasında Zorbalık Olayı: Kavga Anları Kamerada
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İstanbul Arnavutköy'de bir parkta başlayan çocuk tartışması hızla kavgaya dönüştü. Akran zorbalığına dikkat çeken olayda bir çocuk diğerini yere düşürerek saldırdı, diğer çocuklar ise o anları kaydetti. Psikologlar, bu tür olayların çocukların duygusal gelişimini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan ki bir parkta, iki çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Akran zorbalığının gözler önüne serildiği olayda bir çocuk, arkadaşını defalarca yumrukladı. Yere düşen çocuğun yüzüne vurmaya devam eden saldırgan çocuğun görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde yer alan Anadolu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Görüntülere yansıyan olayda bir çocuğun diğerini yere düşürdükten sonra yüzüne yumruklarla saldırdığı, diğer çocukların ise müdahale etmek yerine o anları videoya aldığı görüldü.

Konuyla alakalı aileleri uyaran ve arkan zorbalığı hakkında konuşan psikolog Özlem Ziyaoğlu, "İstanbul Arnavutköy'de bir parkta yaşanan olay, sadece bir çocuk kavgası değil; akran zorbalığı, şiddet davranışlarının normalleşmesi ve duygusal gelişim eksikliği gibi ciddi sorunlara işaret ediyor. Bu olaydaki saldırgan çocuk, mağdur çocuk ve izleyici konumdaki çocuklar duygusal ve sosyal becerileri desteklenmediği sürece risk altındadır. Şiddet bir semptomdur. Altında bastırılmış öfke, anlaşılmamışlık hissi, evde ya da çevrede maruz kalınan benzer örüntüler olabilir. Bu nedenle çocukların bireysel gelişiminde empati, özdenetim, öfke kontrolü, sınır koyma ve yardım isteme becerileri mutlaka erken yaşta kazandırılmalıdır. Aileler, eğitimciler ve toplum olarak hepimize düşen görev, çocuklara sadece bilgi değil, duygu eğitimi de vermektir. Bu tür olaylar "anlık bir öfke patlaması" değil, görmezden gelinen ihtiyaçların bir yansımasıdır" İfadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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