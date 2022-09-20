Çocuk yaşta hırsızlar altı iş yerine girdi, iş yeri sahipleri şikayetçi olmadı

SİVAS (İHA) – Sivas'ta beş çocuk yaşta ki hırsız, İlçe ve Köy Terminali içerisinde ki 6 iş yerine girip kasalardaki bozuk paraları çaldı, hırsızların çocuk olduğunu gören iş yeri sahipleri şikayetçi olmadı.

SİVAS (İHA) – Sivas'ta beş çocuk yaşta ki hırsız, İlçe ve Köy Terminali içerisinde ki 6 iş yerine girip kasalardaki bozuk paraları çaldı, hırsızların çocuk olduğunu gören iş yeri sahipleri şikayetçi olmadı. Edinilen bilgiye göre olay il merkezinde bulunun İlce Köy Terminalinde meydana geldi. Terminal esnafı sabah dükkanlarına geldiklerinde dükkan kapılarının açık olduğunu gördü. Yazıhane ve dükkanları dağınık ve kasaların kilitlerinin kırık olduğunu gören esnaf durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarında yaptıkları inceleme de hırsızların 5 çocuk olduğu anlaşıldı. İş yerlerinden sadece kasalarda bırakılan bozuk paralar ve yardım kutuları çalınmıştı. İş yeri sahipleri hırsızların çocuk olduğunu öğrenince şikayetçi olmayacaklarını belirttiler. Yine de şüphelilerin yakalanması için işlem başlatıldı.

"Çok tedirgin olduk"

Hikmet Yiğit isimli iş yerine girilen esnaf, "Sabah geldim, kasayı açacaktım ki kasanın açılmış olduğunu fark ettim. Kasa da para yoktu ancak içerisinde para olsa alıp götüreceklermiş. Lokantanın kapısını zorlayarak girmişler. Burada ki birçok yazıhaneye girmişler, burada yardım kutusu vardı dolmak üzereydi onu da almışlar. 5 veya 6 adet dükkana girmişler. Polis ekiplerine haber verdik şimdi araştırma yapıyorlar. Diğer arkadaşlarda bizim kasalarımız da açık dediklerinde çok tedirgin olduk. Burası akşam 7 de kapanıyor, buranın her tarafı kapalı ama buraya her taraftan girmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Nakit para almak istemişler ama bulamamışlar"

Daha önce böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını belirten Muhlis Ceylan, "Sabah geldiğimde kasanın kilidi kırılmıştı. Diğer arkadaşlara da sorduğum da onlarında kasalarının kırık olduğunu öğrendim. Yetkili kişilerden yardım istedik onlarda geldiler. 5 kişilermiş, lokantanın camını aralayıp girmişler. Bizim zarar veya ziyanımız yok ama böyle bir olması güzel değil. Kasaların içerisinde telefonumuz, pos cihazımız, biletlerimiz var, onları almamışlar ama nakit para almak istemişler ama onu da bulamamışlar. Bir hafta önce de arka tarafta bulunan bir esnaf arkadaşın 400 lira değerinde kolalarını çalmışlardı. Son zamanlarda olmaya başladı bunlar daha öncesinde olmuyordu" dedi. - SİVAS