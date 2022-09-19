Çocuk yaşta hırsızlar 6 iş yerine girdi, iş yeri sahipleri şikayetçi olmadı -Sivas'ta çocuk yaştaki 5 hırsız, ilçe ve köy terminali içerisindeki 6 iş yerine girip kasalardaki bozuk paraları çaldı, hırsızların çocuk olduğunu gören iş yeri sahipleri şikayetçi olmadı Sivas'ta çocuk yaştaki 5...

Çocuk yaşta hırsızlar 6 iş yerine girdi, iş yeri sahipleri şikayetçi olmadı

- Sivas'ta çocuk yaştaki 5 hırsız, ilçe ve köy terminali içerisindeki 6 iş yerine girip kasalardaki bozuk paraları çaldı, hırsızların çocuk olduğunu gören iş yeri sahipleri şikayetçi olmadı

SİVAS - Sivas'ta çocuk yaştaki 5 hırsız, ilçe ve köy terminali içerisindeki 6 iş yerine girip kasalardaki bozuk paraları çaldı. Hırsızların çocuk olduğunu gören iş yeri sahipleri şikayetçi olmadı. Edinilen bilgiye göre, olay il merkezinde bulunan ilçe ve köy terminalinde meydana geldi. Terminal esnafı sabah dükkanlarına geldiklerinde dükkan kapılarının açık olduğunu gördü. Yazıhane ve dükkanları dağınık ve kasaların kilitlerinin kırık olduğunu gören esnaf durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede hırsızların 5 çocuk olduğu anlaşıldı. İş yerlerinden sadece kasalarda bırakılan bozuk paralar ve yardım kutuları çalınmıştı. İş yeri sahipleri hırsızların çocuk olduğunu öğrenince şikayetçi olmayacaklarını belirtti. Yine de şüphelilerin yakalanması için işlem başlatıldı.

"Çok tedirgin olduk"

İş yerine girilen esnaf Hikmet Yiğit, "Sabah geldim, kasayı açacaktım ki kasanın açılmış olduğunu fark ettim. Kasada para yoktu, ancak içerisinde para olsa alıp götüreceklermiş. Lokantanın kapısını zorlayarak girmişler. Buradaki birçok yazıhaneye girmişler, burada yardım kutusu vardı dolmak üzereydi onu da almışlar. 5 veya 6 dükkana girmişler. Polis ekiplerine haber verdik, şimdi araştırma yapıyorlar. Diğer arkadaşlar da bizim kasalarımız da açık dediklerinde çok tedirgin olduk. Burası akşam 7'de kapanıyor, buranın her tarafı kapalı ama buraya her taraftan girmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Nakit para almak istemişler ama bulamamışlar"

Daha önce böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını belirten Muhlis Ceylan, "Sabah geldiğimde kasanın kilidi kırılmıştı. Diğer arkadaşlara da sorduğum da onlarında kasalarının kırık olduğunu öğrendim. Yetkili kişilerden yardım istedik onlarda geldiler. 5 kişilermiş, lokantanın camını aralayıp girmişler. Bizim zarar veya ziyanımız yok ama böyle bir olması güzel değil. Kasaların içerisinde telefonumuz, pos cihazımız, biletlerimiz var, onları almamışlar ama nakit para almak istemişler ama onu da bulamamışlar. Bir hafta önce de arka tarafta bulunan bir esnaf arkadaşın 400 lira değerinde kolalarını çalmışlardı. Son zamanlarda olmaya başladı bunlar daha öncesinde olmuyordu" dedi.