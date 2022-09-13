'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' yapıldı 3. Sayfa Haberleri Yurt genelinde okulların açılmasıyla birlikte Afyonkarahisar'da polis tarafından 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' yapıldı. Yurt genelinde okulların açılmasıyla birlikte Afyonkarahisar'da polis tarafından 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' yapıldı. Denetimler kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerden çok sayıda personelin katılımı ile yapıldı. Polis ekiplerin yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla özellikle okul çevrelerinde güvenlik ve asayişin sağlanması noktasında denetim yaptı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerin yıl içerisinde devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Çocuk 3. Sayfa Haberler

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