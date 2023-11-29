Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 5 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı Gaziantep'te bir parkta bulunan çocuk oyun aletlerinin yakılmasına ilişkin yakalanan terör örgütü PKK/KCK 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 5 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir parkta bulunan çocuk oyun aletlerinin yakılmasına ilişkin yakalanan terör örgütü PKK/KCK 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belkıs Millet Bahçesi içerisinde yer alan çocuk parkında bulunan çocuk oyun alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çocuk oyun aletlerinin tamamını sararken, oyun alanı adeta alev topuna döndü. Yaşanan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma başlattı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonrası olayı gerçekleştirdiği ve bağlantılığı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.