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Çocuk Parkında Kavga: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Çocuk Parkında Kavga: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çocuk parkında iki grup arasında çıkan kargaşa cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavga sırasında mahalle sakinleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çocuk parkında iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, bir anda birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında yere düşenler oldu. Mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıdı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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