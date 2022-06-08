Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Adana'da çocuk parkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldü.

Adana'da çocuk parkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda M.S. göğüs bölgesinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı M.S.'yi Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.S. yaşamını yitirdi. M.S.'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis parkta yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ile olayda kullanılan tabancaya ait şarjör buldu. Olay yeri inceleme polisleri boş kovan ve şarjörde delil çalışması yapıldıktan sonra detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title