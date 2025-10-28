Haberler

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Güncelleme:
İzmir Bornova'da genç bir erkek, salıncak zincirine asılı halde bulundu. Sosyal medyada yayılan görüntüler, olayın intihar değil cinayet olabileceği iddialarını gündeme taşıdı. Görüntülerin altına "Ayakları yere değiyor, içgüdüsel olarak kalkardı" yorumları yapıldı.

  • Bornova Küçükpark'ta genç bir erkeğin cansız bedeni bulundu.
  • Sosyal medya kullanıcıları olayın intihar değil cinayet olabileceğini öne sürdü.
  • Emniyet olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bornova Küçükpark'ta genç yaşta bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüyü izleyen birçok kullanıcı, olayın intihar değil cinayet olabileceğini öne sürdü.

"KİMSE BU ŞEKİLDE ASAMAZ KENDİNİ"

Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, "Bu şekilde kimse asamaz kendini", "Ayaklar yere değerse içgüdüsel olarak ayağa kalkar", "Şüpheli bir durum var" gibi ifadeler dikkat çekti.

"GENÇLER KUMAR VE UYUŞTURUCUNUN KURBANI OLUYOR"

Bazı kullanıcılar ise "Allah ailesine sabır versin" ve "Gençler kumar ve uyuşturucunun kurbanı oluyor" şeklinde yorumlarda bulundu. Olayla ilgili emniyetin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
