Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuk parkı alevler içinde kaldı

3. Sayfa Haberleri

Çocuk parkı alevler içinde kaldı

Edirne'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildiği iddia edilen çocuk parkı kullanılmaz hale geldi.

Edirne'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildiği iddia edilen çocuk parkı kullanılmaz hale geldi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Rüzgarlı Bahçe Sokak'ta bulunan çocuk parkı alevler içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların yangını görmesi üzerine 112'e haber verildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan çocuk parkı, dakikalar içerisinde alevler sardı. Parkta bulunan oyun gruplarının plastik kısımlarının hızlıca alev alması sebebiyle büyüyen yangında, çocukların oynadığı, kaydırak gibi oyun grupları kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, güvenlik güçleri yangının çıkış sebebinin tespiti için ve parkı yakan şahısların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü Edirne Bahçe 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title