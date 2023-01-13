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Çocuk parkı alevler içinde kaldı

3. Sayfa Haberleri

Çocuk parkı alevler içinde kaldı

Edirne'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilen çocuk parkı yangın neticesinde kullanılmaz hale geldi.

Edirne'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilen çocuk parkı yangın neticesinde kullanılmaz hale geldi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi, Sümbül Sokak'ta bulunan çocuk parkı alevler içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan çocuk parkı, dakikalar içerisinde alevlerle kaplandı. Parkta bulunan oyun gruplarının plastik kısımlarının hızlıca alev alması sebebiyle büyüyen yangında, çocukların oynadığı salıncak, kaydırak gibi eşyalar kullanılmaz hale geldi. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespiti için ortak çalışma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü Edirne 3. Sayfa Haberler

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