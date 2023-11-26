Çocuk oyun parkı alev alev yandı

Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir parkta bulunan çocuk oyun aletleri alev alev yandı. Çocuk oyun parkı alev topuna dönerken olayla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki parkta bulunan çocuk oyun alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çocuk oyun aletlerinin tamamını sararken, oyun alanı adeta alev topuna döndü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası parktaki çocuk oyun aletleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.