Çocuk hırsızın soğukkanlılığı kamerada: Önce sensörlü kapıyı açtı, sonra kasaya yöneldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ismi ve yaşı öğrenilemeyen çocuk, bisikletiyle geldiği restoranda sensörlü kapıyı zorlayarak içeri girip, çalışan kadının cüzdanından 3 bin TL ve kredi kartını çalarak kayıplara karıştı. Kredi kartı borcunu ödemek için parayı yanında bulunduran kadın, yaşanan olay sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.30'da Körfez Mahallesi'nde bulunan restoranda gelen çalışan Selma Altın, çantasını kasanın yanına bırakarak işe koyuldu. Çorba yapmak için mutfağa giden kadın, kasanın yanına geldiğinde cüzdanın yerde olduğunu ve parasının olmadığını gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerasına bakan Selma Altın, 10 yaşlarında bir erkek çocuğunun bisikletiyle restorana geldiğini, etrafı kolaçan ettikten sonra sensörlü kapıyı zorla açarak kasanın yanında bulunan çantaya yöneldiğini ve cüzdandaki 3 bin TL ve kredi kartını aldığını gördü. Altın, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

"Çocuk profesyonelce parayı çalmış"

Yaşanan olayı anlatan Selma Altın, "Sabah saat 07.30'da iş yerini açtım. Çorba yapmak için mutfağa gittim. Benim dışımda restoranda kimse yoktu. Ne olduysa o sırada olmuş. 10 yaşlarında bisikletli bir çocuk kasanın yanında bulunan çantamdan cüzdanı çıkararak parayı alıp gidiyor. Profesyonelce bu işi yapıyor. Sensörlü kapıyı da zorlayarak açmış. Normalde sensör bozuk olduğu için kapı kolay kolay açılmıyor, kimse de bilmiyor nasıl açıldığını. Çocuk kasaya dokunmuyor, direkt benim çantama yöneliyor. Paraları aldıktan sonra cüzdanımı yere fırlatıp çekip gidiyor. 3 bin TL'mi aldı. Kredi kartı borcumu yatırmak için parayı yanımda taşıyordum ama maalesef yatıramadım. Henüz şikayetçi olmadım ama şikayetçi olmayı düşünüyorum. Çocuğun ailesine diyeceğim şu; çocuklarını iyi yetiştirsinler, hırsızlığa alıştırmasınlar. Cüzdanımda kredi kartımı da bulamadım. Bankayı arayıp hemen kartı iptal ettirdim" dedi. - KOCAELİ